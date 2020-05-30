الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم الزلفي عدداً من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية للعودة لمقر العمل في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا بناءً على تعميم معالي وزير التعليم وبناءًعلى الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل، حيث أصدر مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي قرارًا إداريا يقضي بتشكيل لجنة الإجراءات الوقائية في بيئة العمل وتتولى تلك اللجنة التنسيق والتنظيم للعودة لممارسة الأنشطة المكتبية بتطبيق المعايير الصحية وفق الضوابط الواردةفي تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على التباعد وعدم الاقتراب في بيئة العمل، وتجنب المصافحة ولبس الكمامات مع غسل اليدين بشكل مستمر، واستخدام السلالم وتجنب المصاعد قدر الإمكان، مع عمل خطة لتقسيم حضور الموظفين عدداً وموعداً وفقالضوابط والإجراءات الاحترازية الجديدة للحفاظ على السلامة العامة،وتعقيم المباني.// انتهى //22:50ت م0174