الليث 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث تجهيز 311 جامعاً ومسجداً بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من خلال فرق الصيانة والفرق التطوعية بالمحافظة.ووثقت عدسة "واس" فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.وشملت الأعمال المنفذة تنظيف وتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة لجميع المشاركين في تلك الأعمال قبل بدء عملهم الميداني حرصاً على سلامة الجميع ، و قيام أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث شدة الجبيري أن عمليات التعقيم والتطهير والمتابعة الميدانية شملت أكثر من 311 جامعاً ومسجداً بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إدارة المساجد بالليث قامت بعمليات تجهيز الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين بمشاركة فرق تطوعية من المحافظة بلغت نحو 450 متطوعا وطباعة 7500 منشور توعوي وإرشادي بعدة لغات إضافة إلى تثبيت أكثر من 5000 ملصق للتباعد بين المصلين.// انتهى //22:51ت م0175