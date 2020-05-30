نجران 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران إجراءات وقائية واحترازية، وذلك قبل عودة الموظفين والموظفات للعمل ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن عودة الموظفين والموظفات ستكون تدريجياً، لحين الوصول بشكل كامل مع نهاية شهر شوال الجاري.وبيّن مدخلي أن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وجّه الإدارات والأقسام المعنية بتعقيم المباني، وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، إلى جانب تنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات عبر البرامج المتعلقة بشأن الصحة في الجوانب المدرسية والتعليمية مع العمل على مواصلة تقديم الخدمات من خلال القنوات الرقمية.//انتهى//22:57ت م0176