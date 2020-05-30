بريدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم اليوم عدداً من المساجد والجوامع للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال المصلين فق إجراءات احترازية وقائية، حيث تفقد المساجد القريبة من الجوامع التي يتم تهيئتها لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا كمساندة للجوامع ، بحضور مديري الإدارات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة ومشرفي المراقبين .و نوه السويلم بالجهود التي بذلتها الوزارة لتهيئة الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى ترجمة التعليمات الاحترازية لعدد من اللغات ووضعها كملصقات عند مداخل الجوامع في المنطقة .// انتهى //22:57ت م0177