جيزان 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة غدًا ، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وتشمل الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة للتعقيم، ووضع الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وكذلك التأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الطائرات، فيما تسخر إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان كافة جهودها لضمان خدمة المسافرين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.// انتهى //22:57ت م0178