رفحاء 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهى الفريق التطوعي التابع لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية وبالتعاون مع إدارة المساجد تعقيم وتنظيف وتجهيز الجوامع والمساجد بطلعة التمياط، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد وغيرها.// انتهى //23:20ت م0182