عام / فرع وزارة البيئة بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الفرع والمكاتب والوحدات التابعة

السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
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نجران 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران استعداداته لعودة العمل بمقر الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له بالمنطقة.
‫ وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني استعدادات الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له للعودة التدريجية للدوام الرسمي غداً ، -إن شاء الله- .
وأوضح الشمراني أن العودة إلى العمل ستكون وفق النسب المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى حين اكتمال عودة جميع الموظفين في الـ22 من الشهر الجاري ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، مؤكداً عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة واستمرار العمل عبر المنصات الإلكترونية.
// انتهى //
23:26ت م
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