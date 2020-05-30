نجران 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران استعداداته لعودة العمل بمقر الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له بالمنطقة.‫ وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني استعدادات الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له للعودة التدريجية للدوام الرسمي غداً ، -إن شاء الله- .وأوضح الشمراني أن العودة إلى العمل ستكون وفق النسب المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى حين اكتمال عودة جميع الموظفين في الـ22 من الشهر الجاري ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، مؤكداً عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة واستمرار العمل عبر المنصات الإلكترونية.// انتهى //23:26ت م0185