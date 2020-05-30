عام / فرع وزارة البيئة بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الفرع والمكاتب والوحدات التابعة
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
نجران 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران استعداداته لعودة العمل بمقر الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له بالمنطقة.
وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني استعدادات الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية والمحاجر الزراعية التابعة له للعودة التدريجية للدوام الرسمي غداً ، -إن شاء الله- .
وأوضح الشمراني أن العودة إلى العمل ستكون وفق النسب المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى حين اكتمال عودة جميع الموظفين في الـ22 من الشهر الجاري ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، مؤكداً عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة واستمرار العمل عبر المنصات الإلكترونية.
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