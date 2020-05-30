الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساختتمت مبادرة "السباق المنزلي"، التي أطلقتها وزارة الرياضة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وأقيمت على مدى 18 يوماً بمشاركة أكثر من 10,000 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمـار.وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وترفيه المجتمع بشكل آمن، وحثهم على ممارسة الرياضة بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة التي سببتها جائحة فايروس كورونا المستجد .وشهدت المبادرة التي تعد أول سباق منزلي يقام على مستوى المملكة تفاعلاً كبيرا بين المتسابقين وأفراد المجتمع، إذ شملت المبادرة "تسعة سباقات" بمختلف المسافات، بدءاً من سباق "1 كم" وصولاً إلى سباق الماراثون الذي امتد لـ 13 يوماً على التوالي، حيث عمدت الوزارة إلى تنويع السباقات لتكون الفرصة متاحة لكافة الأعمار مع اختلاف معدل اللياقة البدنية ما بين المبتدئين والمحترفين، وذلك بمشاركة مئات المتسابقين من كافة قارات العالم.// انتهى //23:58ت م0190