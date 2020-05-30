الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستسمح للأندية ابتداء من بعد غد الاثنين، بإقامة التمارين الجماعية بشكل "كامل"، وهي المرحلة الأخيرة قبل العودة المرتقبة للمنافسات في 11 يونيو بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الرابطة في بيان لها: "أندية الليغا ستبدأ من يوم الاثنين الأول من يونيو التمارين الجماعية، بعدما نشرت الحكومة اليوم قانونا لتخفيف بعض القيود التي فرضت في الأسابيع الماضية للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".وأشارت الرابطة إلى أن المرحلة الرابعة من تخفيف القيود والتي تبدأ الاثنين، "ستكون الأخيرة في هذا المسار الذي سيتيح للأندية باستئناف المنافسات من 11 يونيو".وبحسب القرار الجديد للحكومة ستصبح عودة الأندية ممكنة إلى التمارين "بشكل كامل"، أو ما يعرف بـ"تمارين ما قبل التنافس". ويعني القرار عملياً أنه سيسمح للاعبين باستخدام غرف تبديل الملابس مجدداً، وإقامة اجتماعات عمل (جلسات تحليل أشرطة الفيديو على سبيل المثال) ضمن مجموعات من 15 شخصا كحد أقصى.وعاود اللاعبون في إسبانيا التمارين الفردية في مراكز الأندية في الرابع من مايو، وسمح لهم بعد نحو أسبوعين بتمارين في مجموعات صغيرة.وبموجب قرار العودة الكاملة إلى التمارين، ستكون أمام الفرق مهلة أقل من أسبوعين لخوض تدريبيات مكثفة، وهي فترة يراها المدربون قصيرة نسبياً لاستعادة اللاعبين كامل لياقتهم للعودة إلى المنافسات.ونالت الليغا في الأسبوع الماضي الضوء الأخضر الحكومي لاستئناف المباريات من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو. وحددت الرابطة موعدا لذلك في 11 منه، بمباراة إشبيلية وريال بيتيس.وتتبقى 11 مرحلة من موسم 2019-2020، وتأمل الرابطة في إنهائه في نهاية أسبوع 18-19 يوليو.وستقام كل المباريات المتبقية من الموسم الحالي وفق بروتوكول صحي صارم، مع خضوع اللاعبين وأفراد الفرق لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، وقياس درجة حرارتهم قبل دخول الملاعب.وستكون الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، إذ سبقتها ألمانيا إلى ذلك من 16 مايو. كما تعتزم إنجلترا وإيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعدين مبدئيين هما 17 و20 يونيو تواليا.// انتهى //23:58ت م0191