بريدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسشاركت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم اليوم في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد المنطقة؛ ضمن مبادراتها التطوعية لمساندة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم ، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة.وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالعزيز الربعي، أن حوالي 40 عضواً بكشافة تعليم القصيم ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها .وأشار إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم العديد من المساجد تأتي ضمن حزمة الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث تحرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي للعديد من الأعمال والبرامج والحملات.// انتهى //00:28ت م0195