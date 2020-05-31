نجران 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت جامعة نجران استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالكليات والعمادات والإدارات العامة.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن الجامعة بدأت في الاستعداد مبكراً لمرحلة العودة التدريجية لموظفي وموظفات الجامعة من خلال العديد من الترتيبات والإجراءات التي تسبق عودة الموظفين، كالتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة من خلال توزيع الموظفين بما يتناسب مع ما يضمن صحتهم وسلامتهم، وتوفير كميات كافية من المعقمات والأدوات اللازمة، وتعقيم المباني وممرات الدخول، في حين بدأت الوحدات الإدارية في فرز مجموعات الموظفين الذين سيباشرون أعمالهم على ثلاث مراحل ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.وعملت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الجامعي على وضع خطة إعلامية توعوية شاملة متضمنة نشر أهم الإرشادات المتعلقة بالمرحلة الحالية وآليات التعامل مع متطلباتها بما يحقق بإذن الله بيئة صحية آمنة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.//انتهى//00:37ت م0196