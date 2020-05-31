الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسمحت الحكومة البريطانية اليوم بعودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين من الأول من يونيو المقبل، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.ونشرت السلطات الحكومية البريطانية اليوم التوجيهات العامة للمرحلة الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة، والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح بعودة التمارين والاحتكاك المباشر بين الرياضيين.وتشمل التوجيهات الجديدة عدم السماح بحضور المتفرجين في المنشآت الرياضية، وعزل الأفراد الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي "متى كان ذلك ممكنا"، والحد من الاحتكاك المباشر خلال الاحتفالات.وأعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز عن ترحيبه بالقرار الحكومي، وقال : "نخطط مبدئياً لاستئناف البريمرليغ في 17 يونيو، لكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان سلامة كل المعنيين".وأضاف : "في حال سار كل شيء على ما يرام، سنكون مسرورين لاستئناف موسم 2019-2020 خلال أكثر بقليل من أسبوعين".وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.لكن الرياضة الأولى التي ستعود منافساتها ستكون الفروسية، مع إقامة سباق للخيول في نيوكاسل بشمال شرق إنكلترا في السادس من يونيو.// انتهى //02:07ت م0203