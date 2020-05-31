الطائف 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساعتمد مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفذ مع حلول أول أيام العمل الرسمي.وشرح مدير عام مكتب البيئة المهندس هاني القاضي بأنه وُضعت عدداً من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية اللازمة للموظفين والمراجعين على حد سواء ، لافتا النظر إلى أن هناك عددا من الجوانب والتي ينبغي على الجميع الالتزام بها وهي قياسات الحرارة ولبس الكمام ، من خلال مكتب مختص للفحص قبل دخول الموظف والمواطن للمبنى .كما شرح آلية تفعيل عودة الموظف للعمل وفق النسب التالية " 50% ، و75% ، 100 % " في الأسبوعين الأول والثاني للعودة ، مع مراعاة الاستثناءات إن وجدت، مع التأكيد على عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //02:36ت م0204