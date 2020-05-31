المدينة المنورة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسالتزمت الصيدليات الطبية بالمدينة المنورة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال توفير المعقمات للزبائن قبل دخولهم المحل إلى جانب توفير القفازات اليدوية المؤقتة بشكل مجاني لاستخدامها داخل الصيدلية عند الشراء، والتخلّص منها بواسطة الحاويات المخصصة لذلك.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية اليوم على العديد من صيدليات المدينة المنورة، توفر الأدوية العلاجية المختلفة ومُعظم المواد الاستهلاكية المتعددة التي توفرها الصيدليات الطبية، والتزام هذه الصيدليات بآليات محددة عند بيع هذه المنتجات لضمان توفرها وعدم احتكارها.وشهدت الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين الذين تركزت غالبية مُشترياتهم على "الكمامات والققازات اليدوية" سعياً منهم للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تُقدم هذه الصيدليات شرحاً لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب على الفرد اتباعها، من خلال لوحات إرشادية واضحة وموزعة بداخلها بشكل يضمن اطلاع الزبائن عليها وقراءتها.يُذكر أن العديد من الصيدليات تُقدم خدمات توصيل الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية للزبائن إلى مقر سكنهم، حرصاً على وصول خدماتها للجميع، ولتسهيل وصول الأدوية العلاجية ومختلف المستلزمات لهم خلال وقت منع التجول.// انتهى //02:52ت م0205