واشنطن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 18.123 إصابة مؤكدة و1.074 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,737,950 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 102,785 حالة وفاة.// انتهى //03:02ت م0206