واشنطن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح لأول مرة منذ 10 سنوات يحمل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية.وقالت الوكالة الأمريكية إن صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" أُطلقا من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.وأشارت الوكالة في بيان إلى أن الرحلة التاريخية انطلقت من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأمريكية.وأُطلق اسم ديمو-2 (Demo-2) على المهمة التي نقلت رائدي الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي إلى المحطة الدولية.وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية في تعليق إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها شركة تجارية بشرى إلى مدار الأرض، كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا حوالي 10 أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.//انتهى//03:20ت م0207