الليث 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسأكملت كليتا الهندسة والحاسب الآلي بمحافظة الليث، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بمقر الكليتين، تزامنًا مع قرار استئناف عودة الموظفين لمباشرة مهام أعمالهم.وتضمنت الإجراءات التي اعتمدتها الكليتان تهيئة بيئة العمل من خلال تعقيم المباني التعليمية وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج ، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد ، وترتيب عودة الموظفين بشكل تدريجي حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتطبيق آلية الدوام المرن وتقسيم فرق العمل بما يحقق التباعد الاجتماعي ، والتقليل من المخاطر.وأوضح عميد كليتي الهندسة والحاسب الآلي بالليث الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي أن العمادة بكافة إداراتها المساندة بدأت في تنفيذ الخطط الوقائية والاحترازية ونشر رسائل التوعية المختلفة إضافة إلى خطتها الإعلامية والتوعوية للموظفين تحت شعار " نعود بحذر " عبر كافة المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة لها .وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة ، والتجمعات ، ولبس الكمامة القماشية ، وغسل اليدين والتعقيم بشكل مستمر وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.// انتهى //03:46ت م0211