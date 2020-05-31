داكار 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال مساء اليوم، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 30 يومًا، إلى غاية 2 من شهر يوليو المقبل.ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد للمرة الأولى في 23 مارس الماضي، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن حالة الطوارئ كانت قد مددت في السنغال في 3 من شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بلغت عدد الإصابات به في البلاد 3448 إصابة مؤكدة.// انتهى //04:10ت م0214