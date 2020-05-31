عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
«عشرة آلاف» عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالبروتوكولات الوقائية
تعديل لائحة الحد من التجمعات.. وتحديث جدول تصنيف المخالفات
قرار وشيك لتحفيز شركات الطيران لخفض التذاكر وتسيير رحلات من مناطق الأطراف للمدينة
مطالبات شورية بإعادة النظر في رسوم وضرائب النقل الجوي
أمانة العاصمة المقدسة توزع 30 ألف عبوة معقمات مجاناً
تسجيل 1618 حالة مؤكدة جديدة ونسبة التعافي تبلغ 71 %
فتح المسجد النبوي تدريجياً.. حماية الإنسان وعمارة المكان
صحة المدينة: توعية 60 ألف شخص خلال يومين
تطبيق المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية.. اليوم
المملكة أنموذج عالمي في إدارة الأزمات ومواجهة الأوبئة
الربيعة: المملكة أكبر المانحين للخطط الإنسانية في اليمن
الاحتلال يقتل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة
علماء يحذرون من رفع القيود.. وتايوان تجيز "ريمديسيفير"
أطباء صنعاء يتسلمون أسلحة حوثية للقتال بالجبهات.. والميليشيا تواصل عرقلة المساعدات الطبية
«التحدي الصيني».. هل يوحد أميركا؟
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