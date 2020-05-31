الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:«عشرة آلاف» عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالبروتوكولات الوقائيةتعديل لائحة الحد من التجمعات.. وتحديث جدول تصنيف المخالفاتقرار وشيك لتحفيز شركات الطيران لخفض التذاكر وتسيير رحلات من مناطق الأطراف للمدينةمطالبات شورية بإعادة النظر في رسوم وضرائب النقل الجويأمانة العاصمة المقدسة توزع 30 ألف عبوة معقمات مجاناًتسجيل 1618 حالة مؤكدة جديدة ونسبة التعافي تبلغ 71 %فتح المسجد النبوي تدريجياً.. حماية الإنسان وعمارة المكانصحة المدينة: توعية 60 ألف شخص خلال يومينتطبيق المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية.. اليومالمملكة أنموذج عالمي في إدارة الأزمات ومواجهة الأوبئةالربيعة: المملكة أكبر المانحين للخطط الإنسانية في اليمنالاحتلال يقتل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصةعلماء يحذرون من رفع القيود.. وتايوان تجيز "ريمديسيفير"أطباء صنعاء يتسلمون أسلحة حوثية للقتال بالجبهات.. والميليشيا تواصل عرقلة المساعدات الطبية«التحدي الصيني».. هل يوحد أميركا؟// يتبع //06:01ت م0003