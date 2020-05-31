جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبلت جوامع ومساجد محافظة جدة المصلين اليوم بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط مجهودات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له .ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين ، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى .كما جرى تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ، والتي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة .وشملت حملة تنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية ، مما يدلل على استمرار القيادة الرشيدة في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى "لا قدر الله" بين المصلين ، تزامناً مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس .وراعت الجوامع والمساجد بمحافظة جدة تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق ، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق ، والإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر .كما تشمل الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية ، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم ، وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها ، وأن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة ، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة ، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .// انتهى //06:30ت م0011