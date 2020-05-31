الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة الشبكة (نتبول) اليوم أن البطولة الرباعية للعبة والتي كانت مقررة في شهر سبتمبر المقبل ألغيت بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.وكان من المقرر إقامة البطولة في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة انجلترا وجنوب أفريقيا إلى جانب صاحبي الضيافة.وقالت مديرة عام الأداء في الاتحاد الأسترالي للعبة ستيسي وست في بيان: "اتفقت جميع الدول الأربع المشاركة في البطولة على أن إلغاء نسخة 2020 والتي كانت مقررة في سبتمبر هو الخيار الأفضل."وكانت نيوزيلندا أحرزت كأس العالم للعبة التي أقيمت في انجلترا في العام الماضي بعد أن فجرت مفاجأة وفازت على أستراليا.// انتهى //10:41ت م0035