نجران 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واستنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غداً، ثمان دورات تدريبية عن بُعد تستهدف أفراد المجتمع من الجنسين.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن العمادة حرصت على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، مبيناً أن الدورات تتمثل في دورة اللغة الإنجليزية مستوى مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، ودورة في التهيئة لاختبار التوفل باللغة الإنجليزية، ودورات أخرى في السكرتاريا والأعمال المكتبية، والقيادة الإبداعية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط الاستراتيجي، مشيراً إلى أن كل دورة تستمر شهرين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.// انتهى //10:48ت م0036