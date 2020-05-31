بريدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبلت جوامع ومساجد منطقة القصيم في صلاة الفجر اليوم، المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، استناداً للتوجيه الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة والتزاماً بتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - .وقد أظهر المصلين الوعي والالتزام بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية، لتحقيق السلامة وتعزيز صحة المواطن والمقيم .وبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم تهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وتطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على التباعد الاجتماعي، ورفع المصاحف مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافةً لاستمرار إغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لعشرة دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وإحضار سجادات خاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها .// انتهى //10:50ت م0037