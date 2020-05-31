عام / شفاء 1230 حالة من فيروس كورونا في الكويت
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
الكويت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغت 11386 حالة، مشيرًا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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11:10ت م
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