مكة المكرمة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسوثقت عدسة "واس" اليوم مشاهد الالتزام المجتمعي بالعاصمة المقدسة مع بداية السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساء ، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ورصدت "واس" الزيادة والانسيابية في الحركة المرورية في الشوارع والطرقات واكبها الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة الهامة من قبل المواطنين والمقيمين ،وذلك باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدتها وزارة الصحة وضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات, والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأشخاص و الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن في المركبات أثناء فترة السماح بالتجوّل لحمايتهم ، إضافة إلى التباعد الاجتماعي في المحال والأماكن العامة .// انتهى //11:17ت م0044