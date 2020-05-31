عرعر 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مبادة "وثيقتي إلى منزلي " بهدف إيصال وثائق وسجلات الطلبة الخريجين والخريجات إلى منازلهم بالتعاون مع البريد السعودي .وأوضحت الجامعة أن الاتفاقية تهدف إلى إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للطالب المسجل بجميع أنحاء مناطق المملكة دون الحاجة إلى استلامها من عمادة القبول والتسجيل، مشيره أنها تأتي هذه المبادرة ضمن حرص الجامعة على التقيد بتعليمات الدولة ممثلة بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتسهيل على الطلبة وأولياء الأمور من تكبد مشقة الحضور إلى الجامعة لاستلام وثائق التخرج.وأكد عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور شرف بن عودة السفياني بأن مبادرة توصيل وثائق الخريجين مجاناً وعبر خدمة البريد الممتاز جاءت بدعم وتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد الشهري، في إطار المبادرات الإلكترونية التي قدمتها وتقدمها الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا، موضحاً بأن هذه المبادرة تخدم ما يقرب من 3000 خريج وخريجة سنوياً.// انتهى //11:19ت م0045