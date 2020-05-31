جيزان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا وذلك تزامناً مع عودة الموظفين للمكاتب ومقرات العمل .واستقبلت الإدارة موظفيها بالتأكيد على غسل وتعقيم اليدين وعدم المصافحة وترك مسافة مترين والحد من التجمعات وعقد الاجتماعات إلكترونيا عن بعد ، كما حرصت الإدارة على تطبيق عدد من الإجراءات مع دخول الموظفين كقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والأدوات الصحية.وتواصل الإدارة بمتابعة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين عن بعد عبر منصة " تواصل" التي تستقبل استفسارات واقتراحات وبلاغات واستشارات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، إضافة إلى تقديم الخدمات العاجلة والضرورية في مبنى الإدارة عبر صالة خدمات المستفيدين من خلال توفير موظفين من الجهات ذات العلاقة كالموارد البشرية، والنفقات والرواتب، وخدمات الطلاب، والاختبارات والقبول ، وتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية داخل الصالة من خلال تنظيم الدخول وأماكن جلوس المراجعين وتوفير المعقمات ، وتجهيز ممرات المباني ومقرات العمل باللوحات الإرشادية والتوعوية.// انتهى //12:13ت م0060