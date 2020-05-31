المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسكشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اتخاذ العديد من إجراءاتها الاحترازية مع بدء العودة التدريجية للموظفين والموظفات وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا داخل مبنى الأمانة والبلديات التابعة لها .وأوضحت الأمانة أنها طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية منها قواعد التباعد بين الموظفين في المكاتب والكشف على درجة حرارة الموظفين عبر الكاميرات الحرارية عند دخول المباني وكذلك تعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والاسطح وأماكن التلامس ، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية اللازمة بما يراعي مبادئ الصحة والسلامة ، مشيرة إلى أن عودة الموظفين والموظفات ستكون تدريجياً وفق الضوابط التي اقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير متطلبات الوقاية الشخصية كالمطهرات والمعقمات والمناديل والقفزات حرصاً منها على سلامة الموظفين ، كما قامت بنشر مجموعة من العبارات التوعوية والارشادات في الشاشات الداخلية لمبنى الأمانة والبلديات التابعة لتوعية الموظفين والموظفات .يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة عممت ضوابط واشتراطات العودة الأمنة لمقرات العمل لجميع موظفين وموظفات الأمانة بالتشديد على لبس الكمامة القماشية طوال فترة الدوام الرسمي داخل مباني الأمانة وكذلك عدم التنقل بين المكاتب والتقليل من التعاملات الورقية قدر الإمكان وتطبيق سياسية الافصاح عند تعرض الموظف أو من يخالطهم لعدوى فيروس كورونا .// انتهى //12:15ت م0061