أبوعريش 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسرصدت وحدة الأسر المنتجة بلجنة ‫التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش مبلغ 500.000 ريال لدعم مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر بالمحافظة، وذلك ضمن مشروعات الوحدة خلال العام الحالي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية .ودعا رئيس اللجنة عبده راجحي المستفيدات إلى التقديم عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستكمال الإجراءات للاستفادة من برنامج الدعم الذي يشمل مختلف مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات ، إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورود ، والملابس النسائية والاكسسوارات ، فيما سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن بعد الأولى في تسويق المنتجات أثناء الأزمات والثانية في التسويق الإلكتروني .وأضاف أن تنمية أبوعريش رصدت مبلغ 60,000 ريال لدفع الإيجارات وسداد فواتير الخدمات العامة لمحلات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر التي تم إغلاقها خلال فترة منع التجول الماضية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السبيعي الخيرية .// انتهى //12:19ت م0062