عمّان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واستراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.3في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 م، متأثرًا بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 2.3 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وأفادت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن قيمة الصادرات الأردنية في الربع الأول بلغت مليارًا و373 مليون دينار أردني، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 8.1 في المئة، لتسجل 3 مليارات دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.// انتهى //12:31ت م0063