بغداد 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسمددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر يونيو القادم.وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس , في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا.// انتهى //12:34ت م0064