عام / جوامع ومساجد الحد الجنوبي بمنطقة جازان تستقبل المصلين وسط التزام بالتدابير الاحترازية
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
جيزان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
استقبل أكثر من 1000جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان اليوم المصلين في صلاة الفجر ، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين ، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.
وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ، حيث شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.
// انتهى //
12:36ت م
0065