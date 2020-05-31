صامطة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة عن بعد دورة "الأمن الفكري الرابعة "، وذلك ضمن فعاليات دورات الشيخ عبدالله القرعاوي - رحمه الله - التي ينفذها المكتب ضمن فعالياته ونشاطاته للعام الحالي ١٤٤١هـ.وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات في التذكير بأهمية نعمة الأمن ، والوسطية والاعتدال ، ومعالجة الانحراف الفكري ، وذم الاختلاف والفرقة ، والخوارج والفساد في الأرض.// انتهى //12:37ت م0066