ثقافي / تعاوني صامطة ينظم دورات عن بعد في الأمن الفكري
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
صامطة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة عن بعد دورة "الأمن الفكري الرابعة "، وذلك ضمن فعاليات دورات الشيخ عبدالله القرعاوي - رحمه الله - التي ينفذها المكتب ضمن فعالياته ونشاطاته للعام الحالي ١٤٤١هـ.
وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات في التذكير بأهمية نعمة الأمن ، والوسطية والاعتدال ، ومعالجة الانحراف الفكري ، وذم الاختلاف والفرقة ، والخوارج والفساد في الأرض.
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12:37ت م
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