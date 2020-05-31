المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسباشرت الكوادر الطبية والأمنية بجامعة طيبة في المدينة المنورة تطبيق إجراءات وتدابير السلامة الوقائية على منسوبيها اليوم, بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل.وحدّدت الجامعة قائمة بالتعليمات والإجراءات الاحترازية ودعت منسوبيها للالتزام بها خلال فترة مزاولة العمل, بدءاً بالامتثال لإجراء الكشف الحراري قبل الدخول إلى مقر الجامعة الرئيسي وفي فروعها في المحافظات, والالتزام بلبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم, وتجنّب المصافحة, ومنع تجمعات المعايدة والفعاليات, وإعادة تنظيم المكاتب وضمان التباعد الجسدي (متر ونصف إلى مترين) وتفعيل سياسة المكتب المفتوح لتقليل ملامسة الأسطح.وشدّدت على ضرورة إفصاح الموظف في حال مخالطته أي مصاب أو مشتبه بإصابته خلال الأسبوعين الماضيين, إضافة إلى الاعتماد على الاجتماعات الرقمية عن بعد قدر الإمكان, وإلغاء التعاملات الورقية عدا ما يستوجبه العمل وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من تفشّي فايروس كورونا المستجدّ.وأشارت إدارة الجامعة إلى استمرار تعليق استقبال المراجعين في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة وفي المحافظات حتى إشعار آخر حرصاً على سلامتهم, وأفادت أنه سيتم تقديم الخدمات إلكترونياً عبر المنصات الإلكترونية للجامعة.// انتهى //12:41ت م0067