بريدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعدت جامعة القصيم آلية محددة لعودة آمنة لمنسوبيها إلى مقرات العمل خلال الفترة من 8 - 22 / 10 / 1441هـ وفق ما ورد من وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتضمن تهيئة بيئة وأماكن العمل وفق معايير الصحة والسلامة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.وتهدف الخطة التنفيذية للعودة الآمنة لمنسوبي الجامعة لتهيئة بيئة عمل مناسبة تكفل تطبيق التباعد الاجتماعي بين المكاتب والتهوية الجيدة والحرص على استخدام الأدوات المكتبة الخاصة والعمل على توفير المستلزمات الصحية والطبية بأماكن العمل ونشر الثقافة الصحية عبر الأدلة الإرشادية والملصقات التحذيرية والتوعوية ، إضافة لتوافر الرعاية الصحية اللازمة، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التأكيد على عدم استخدام المعاملات الورقية والعمل عبر النظم الإلكترونية وعدم التنقل بين جهات العمل بالجامعة والعمل بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة وعدم المصافحة والحفاظ على سلامة المنسوبين والمراجعين باستمرار خدمة المستفيدين عبر قنوات التواصل المعتمدة ، ويكون حضور المستفيد والمراجع وفق مواعيد مسبقة.وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية الدكتور بدر المحيميد أن عودة الموظفين ستتم على عدة مراحل بداية من اليوم، حيث تتولى الجهات ذات المرجعية الإدارية في الجامعة، في المقر الرئيس والفرعين الغربي والجنوبي، عملية توزيع العمل بين الموظفين بنسبة 50% على أن يكون من ضمنهم مشرفو ومدراء ورؤساء المكاتب والإدارات والأقسام والمراكز والوحدات الإدارية المختلفة، ويكون الحضور موزع على ثلاث فترات بداية من الساعة 7,30 حتى 9,30 صباحا، لتصل نسبة الحضور إلى 75% بداية من يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1441هـ، على أن تكتمل عودة منسوبي الجامعة وفق ما تنظمه الأنظمة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ .وبين المحيميد أن الجامعة حرصت على إلغاء كافة البرامج والأنشطة والاجتماعات والمناسبات العلمية " المؤتمرات، الندوات العلمية، الدورات التدريبية " القائمة على التجمع واستبدالها بالوسائل الإلكترونية، كما يتم العمل على فرض التباعد في كل المرافق بالجامعة كالمصلى، والكافيهات، والمكاتب وغيرها، مؤكدًا على إلغاء الجامعة كافة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية وإيقاف جميع الانتدابات الداخلية والخارجية مع إتاحة الدورات التدريبية عن بعد، إضافة إلى الاستمرار في تعليق بصمة الحضور والانصراف للموظفين، حيث يتم التحضير من خلال المدير المباشر، منوهًا إلى استثناء الحضور لبعض الفئات الذين يعانون من الامراض المزمنة ، والسمنة المفرطة ونقص المناعة المكتسب والوراثي والحمل والرضاعة والفشل الكلوي وتليف الكبد والعاملين الذين تزيد أعمارهم عن العمر المحدد في البروتوكول الوقائي الصادر من وزارة الصحة.// انتهى //12:46ت م0068