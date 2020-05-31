أبها 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور لمقار العمل .وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، أن المركز يأتي ضمن اهتمام سمو أمير منطقة عسير بضمان سرعة التفاعل مع أي شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قبل المختصين.وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لاستقبال كافة طلبات المواطنين والمقيمين، من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب، حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات الهامة من قبل اللجنة المكلفة، وتشمل الأرقام: سنترال الإمارة 0172311000 ، الفاكس 0172240004 ، الواتساب 0556060925 ، وكذلك الرقم 0556060312، ويمكن للمستفيد التواصل من خلال الرسائل الإلكترونية عبر البريد : ‏help@emartaseer.gov.sa .// انتهى //12:47ت م0069