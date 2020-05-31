الخرطوم 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استدعاء الخارجية السودانية أمس، القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم، احتجاجًا على الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الضباط في الجيش السوداني، ومواطنين.وسلطت صحف الصباح الضوء على تصريح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لاركيه الذي أكد خلاله أهمية وفاء المانحين بالتزامهم بتقديم الدعم لليمن، وبأسرع وقت ممكن جراء ما يعانيه الملايين من اليمنيين من النزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض.ونقلت عن شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي استهداف مدفعية الجيش الليبي لأوكار الميليشيات المسلحة في محور عين زارة جنوبي طرابلس، إضافة لتدمير تحصينات تابعة للمرتزقة في محوري الكازيرما والرملة، ما ألحق خسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.وعرجت صحف الأحد على تأكيد التحالف الدولي ضد تنضيم داعش الإرهابي أن محاربة الإرهاب في العراق لا تزال مستمرة، مؤكدًا مواصلة تعزيز التنسيق مع بغداد وأربيل؛ بهدف التصدي للتهديدات.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ستة ملايين شخص أمس.// انتهى //12:49ت م0070