تونس 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للوضع الوبائي في تونس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى الإعلان عن العودة الجامعية بمختلف اختصاصاتها بداية من يوم غد وسط إجراءات وقائية واحترازية وتخوفات من موجة ثانية لانتشار هذا الفيروس.واهتمت بزيادة وتيرة المعارك العنيفة التي دارت في محاور عدة في العاصمة طرابلس بين قوات خليفة حفتر وقوات الوفاق، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.واخبرت صحف الأحد عن خضوع رئيس الأورغواي لويس لاكال بو لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة في وزارة التنمية الاجتماعية ناتاليا لوبيز، أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وألقت الضوء على تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم عتبة الـ 6 ملايين شخص، فيما تخطت الوَفَيَات في أمريكا اللاتينية وحدها حاجز الخمسين ألفا، مشيرة إلى أن الدول التي أبرزها البرازيل وتشيلي والمكسيك تكافح لكبح انتشار الفيروس، الذي وصل لذورته في بادئ الأمر في الصين خلال في فبراير الماضي، قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة، موديا بحياة أكثر من 367 ألف شخص في أنحاء العالم.ونقلت صحف تونس تحذير علماء كوريين جنوبيين من تسجيل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال فصل الصيف، رغم تسجيل بعض الاستقرار في الوضع الوبائي، مشيرة إلى أن حالات الإصابة في العاصمة سيول ارتفعت خلال الأيام الأخيرة.// انتهى //12:49ت م0071