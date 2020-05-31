عمّان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسقدّمت الصين مساعدات طبية ووقائية للأردن لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 750 ألف دولار أمريكي.جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين البلدين، حيث مثّل الحكومة الأردنية، وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي، فيما وقعها عن الحكومة الصينية السفير الصيني لدى الأردن بان وي فانغ.وتتضمن المساعدات الصينية للأردن لمكافحة الوباء؛ 10 آلاف قطعة من الملابس الطبية الواقية، و60 ألف كمامة، و10 آلاف نظارة واقية، و10 آلاف زوج من القفازات، و200 مقياس الحرارة والذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، و20 ألف شريحة اختبار.// انتهى //13:52ت م0094