الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فور وصوله اليوم لقصر الحكم على ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية لمنسوبي الإمارة عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط .كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض في مكتبه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم الذين قدموا لسموه للتهنئة بعيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات .وأعرب سموه عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة مثمناً جهود جميع منسوبي الإمارة في التعامل بمهنية وأداء عالي وتقديم الخدمة للمواطن والمقيم في المنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا والتوظيف المثالي للتقنية وأدواتها المساعدة .وأكد الأمير فيصل بن بندر على ما قدمته القيادة الرشيدة وما بذلته لمواجهة هذا الأمر ومواكبة حالته الخاصة وما ينشده ولاة الأمر من الجميع بالتكاتف والعمل الواحد للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل قدرة وتمكن وإضافة أكبر للوطن وقطاعاته.من جهته قدم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة الشكر والامتنان لسموه على ما يحظى به الجميع من متابعة ودعم أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العملية ورفع إمكاناتها وتعاملها العاجل مع الظروف الراهنة .// انتهى //14:00ت م0095