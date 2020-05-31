بيروت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" مواصلتها دعم النازحين الفلسطينيين من سوريا في جميع المناطق اللبنانية من أجل مواجهة الظروف المستجدة.وأوضحت "الأونروا" في بيان لها بعد اجتماع عقد في بيروت اليوم أنها بصدد إعداد دراسة لتنظيم أوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، من أجل تسهيل استلامهم المعونات والمساعدات التي تقدمها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومواجهة الظروف الاجتماعية الناتجة عن الإجراءات المتبعة لمنع انتشاره.وتسلم وفد "الأونروا" المشارك في الاجتماع تقريرًا حول الظروف العامة التي يتعرض لها المهجرين الفلسطينيين من سوريا وقائمة بالاحتياجات الضرورية للعائلات والأطفال الأكثر عوزًا.ويعيش في لبنان حوالي 27 الف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، وفق أرقام وكالة "الأونروا" التي أوردت في تقرير النداء الطارئ للعام 2020 أنّ 89% منهم يعيشون في فقر، في حين يعتمد 80% منهم على المعونات المالية التي تقدّمها الوكالة بشكل شهري.// انتهى //14:02ت م0097