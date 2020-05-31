جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية بمحافظة جدة العودة التدريجية للدوام الرسمي اليوم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وجرى ضمن الاحترازات اللازمة مراعاة المرونة في تقسيم ساعات العمل، وتحقيق الموظفين للتباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسية، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخِدْمات .وعملت الجهات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها، والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية، مثل المعقمات والمطهرات مع توجيه الموظفين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر، وتعزيز التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل، والمصافحة بالأيدي، في حين تكون عودة الموظفين تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الحالي .// انتهى //14:02ت م0098