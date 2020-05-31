الدمام 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعدت أمانة منطقة الشرقية خططًا مجدولة تتضمن مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة، وذلك بعد إعلان قائمة الإجراءات الوقائية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة لعمل محال تجارة التجزئة والمراكز التجارية التي تأتي بهدف التأكد من وضع أجهزة قياس درجة حرارة العملاء عند مداخل المحال والمراكز التجارية، بالإضافة إلى إلزام الجميع بارتداء الكمامات والحرص على وضع ملصقات أرضية ومرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار لضمان وجود مسافة بين العملاء، وتوفير المطهرات في المداخل والمخارج وفي دورات المياه، و التأكيد على وضع سلال المهملات والنفايات التي تعمل دون الحاجة للمس .وأفادت الأمانة أن الفرق الميدانية قد اجتمعوا مع مديري المراكز وأصحاب المحال التجارية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي شملت السماح باستخدام جميع مناطق الجلوس المشتركة مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به والمقدر بمتر ونصف إلى مترين، بالإضافة إلى منع خدمة صف السيارة وإغلاق غرف الصلاة وأماكن ألعاب الأطفال، إضافة إلى إغلاق أماكن قياس الملابس .وأكدت الأمانة على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الموظفين من خلال وضع ملصقات أرضية مرئية للموظفين لفرض التباعد الاجتماعي بينهم مع المتابعة المستمرة لقياس درجة الحرارة للموظفين وعزل من تظهر عليه الأعراض مع إلزامهم بارتداء الكمامات ومعدات الحماية الشخصية ، إضافة إلى تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يستخدمها الموظفون كل ساعتين ووضع جدول يبين عمليات التنظيف المنتظمة .وتحرص الأمانة على ضرورة اتباع البروتوكلات الوقائية من خلال تشغيل المحال خلال فترة عدم منع التجول والتي تكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً مع إمكانية الاستمرار في العمل حتى في أوقات المنع، وذلك عبر تطبيقات التوصيل أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى الساعة الثانية عشرة صباحا مع تحديد عدد العملاء في كل متجر ، بحيث يكون عميل واحد لكل تسعة أمتار مربعة من المساحة الداخلية للمتجر، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام والتشجيع بالدفع الإلكتروني بدلا من النقدي مع منع تجربة المواد داخل المتاجر .وستكثف الأمانة خلال الأيام المقبلة جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صحيح في سعي منها لتوفير بيئة سليمة وآمنة خالية من الأوبئة .// انتهى //14:08ت م0099