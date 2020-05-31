الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري .وفي بداية الاستقبال قدم التويجري التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات معرباً سموه عن شكره على التهنئة والمشاعر الطيبة .بعدها بحث سمو أمير منطقة الرياض مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مستجدات الوضع الحالي للجائحة العالمية كورونا وسير العمل في المراكز الطبية والخطط والتدابير الوقائية والطبية المتخذة واستشراف المستقبل وأبرز ما يواجه القطاع الصحي من عوائق وتحديات .وأكد الأمير فيصل بن بندر على تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – لجميع الإمكانيات للحفاظ على سلامة المجتمع الصحية .‏// انتهى //14:08ت م0100