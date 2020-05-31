نجران 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستأنفت مديرية السجون بمنطقة نجران اليوم، العمل بمختلف فروعها وأقسامها بالمنطقة بعد صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي اقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، حسب التعليمات التي تنص على عدم التجمعات بشتى أنواعها، والمصافحة والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد بين الموظفين وارتداء الكمام الطبي.// انتهى //14:09ت م0101