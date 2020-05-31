تبوك 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك أمس، تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد مدينة تبوك، ضمن مبادراته التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادوأكد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح أن حوالي ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها ، مشيراً إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم العديد من المساجد في الفترة الحالية، وإدارة الحشود في أيام الجمعة القادمة بحول الله، تأتي ضمن الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي للعديد من الأعمال والبرامج والحملات.// انتهى//14:11ت م0102