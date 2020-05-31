الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.وفي بداية الاستقبال قدم سمو أمين منطقة الرياض التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات معرباً سموه عن شكره له على التهنئة والمشاعر الطيبة .كما ناقش سمو أمير منطقة الرياض مع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة كورونا والقرارات والعاجلة للتدابير الوقائية والاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية والعمل على الحلول العاجلة لضمان سلامة الجميع من هذه الجائحة .// انتهى //14:12ت م0103