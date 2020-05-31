الباحة 08 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م واستنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة غداً، 32 برنامجاً تدريبياً في مجالات التدريب التخصصي و مهارات التدريب الحديثة والبرامج الإدارية ، وذلك بنظام التدريب عن بعد مستهدفة جميع الموظفين.وتأتي هذه البرامج التي تستمر إلى الـ 26 من الشهر الجاري في ظل سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرفع مهارات وكفاءة منسوبيها وتمكينهم من تطوير مسارهم الوظيفي .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني بأن هذه البرامج تعتبر فرصة مهمة للموظفين للاستفادة الشخصية والوظيفية والتي بإذن الله ستنعكس إيجابيا على أداء الموظف و الجهة التي يعمل بها .// انتهى //14:13ت م0104