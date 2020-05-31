الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالعزيز المزيد ورئيس المحكة الجزائية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالكريم المقحم , اللذين قدما التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وأعرب سموّه عن شكره لهما على ما أبدياه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا ونحن في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.// انتهى //14:18ت م0106