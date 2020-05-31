الكويت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 22ر23 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4995 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر171 مليون سهم تمت عبر 6745 صفقة نقدية بقيمة بلغت 8ر19 مليون دينار كويتي (نحو 1ر64 مليون دولارأمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقاط ليبلغ مستوى 3ر4150 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر120 مليون سهم تمت عبر 2768 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 22ر31 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5424 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر50 مليون سهم تمت عبر 3977 صفقة بقيمة 1ر16 مليون دينار (نحو 1ر52 مليون دولار).وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 49ر10 نقاط ليبلغ مستوى 4ر4035 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 108 ملايين سهم تمت عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار).// انتهى //14:19ت م0107